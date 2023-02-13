В России показали живым вагнеровца, которого «казнили кувалдой»

Опубликовано: 13.02.2023 15:21 , Обновлено: 13.02.2023

Пресс-служба владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 13 февраля опубликовала видео, на которой «казненный кувалдой» завербованный экс-заключенный Дмитрий Якущенко заявил, что его «простили».

На записи мужчина сказал, что ему «стыдно» за то, что он сказал в украинском плену, но «это был единственный способ, чтобы выжить».

После возвращения из плена, заявил Дмитрий, он «принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому был прощен».

Видео подписано: «Дмитрий Якущенко — молодец».

Отметим, что неизвестно, когда снято видео, до или после «казни». То есть, непонятно, жив ли Якущенко сейчас.

Видео «казни кувалдой»

Напомним, накануне телеграм-канал, близкий к ЧВК «Вагнер» опубликовал видео, где показано, как бывшего заключенного, завербованного для боев в Украине, который назвал себя Дмитрием Якущенко, несколько раз ударили кувалдой по голове.

При этом кадры предполагаемого убийства размыты, из-за чего некоторое журналисты предположили, что видео фейковое.

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Тем временем уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи с «убийством кувалдой».

Также она заявила, что «внесудебные казни недопустимы».