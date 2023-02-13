В России показали еще одно видео казни кувалдой добровольца ЧВК «Вагнер»

Опубликовано: 13.02.2023 10:53 , Обновлено: 13.02.2023

Телеграм-канал, близкий к ЧВК «Вагнер» опубликовал видео, где, предположительно, казнят кувалдой еще одного завербованного заключенного.

Как утверждается, на видео — бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, который отправился на войну в Украину, заключив контракт с ЧВК, но через четыре дня сбежал на украинскую сторону.

В ролике у мужчины голова примотана скотчем к камню. Мужчина говорит, что находился на улице в Днепре, получил «удар по голове и потерял сознание», а очнулся уже в помещении, где сейчас находится. После этого его начали бить по голове кувалдой. Кадры предполагаемого убийства размыты.

Некоторые СМИ предположили, что видео фейковое. Например, журналист Давид Френкель обратил внимание, что момент казни заблюрен, а «тело после удара кувалдой не реагирует вообще, как будто ничего не произошло».

Данные о том, что на видео изображен человек именно с таким именем и фамилией, подтверждаются только его утверждениями и сообщением телеграм-канала, близкого к ЧВК «Вагнер», пишет BBC.

Ранее, в ноябре 2022 года появилось похожее видео. Тогда казнили, как утверждается, бывшего заключенного из РФ Евгения Нужина, который также якобы перешел на сторону ВСУ и выступал публично с разоблачением «Вагнера» и Пригожина.

Власти Украины подтвердили, что Нужина передали в Россию по обмену.