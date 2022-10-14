Под Белгородом ракета упала на железную дорогу

📷 Фото

Опубликовано: 14.10.2022 08:32 , Обновлено: 14.10.2022

Утром 14 октября системы ПВО сбили в районе Новооскольского округа Белгородской области ракеты. Часть одной из них упала на железную дорогу. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков и опубликовал фото с места произошедшего.

По его словам, снаряды также повредили линию электропередач. Но пострадавших нет.

Гладков также сообщил, что движение поездов остановили до исправления ситуации аварийной бригадой.

Кроме того, ранее Гладков сообщал, что в поселке Октябрьский Белгородской области РФ произошли взрывы на складе с боеприпасами.

«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ взорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», — написал он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что в Белгороде снаряд попал в многоэтажку. СМИ сообщают, что часть ракеты после работы систем ПВО упала на многоэтажный дом. Тем временем местные жители пишут о неудачном пуске ракет российскими войсками в сторону Харькова.

В Белгороде снаряд попал в многоэтажку — «Ракета! Ракета, блин!»