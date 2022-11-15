В России под обстрел попал город Шебекино. Есть погибшие

🎥 Видео

Опубликовано: 15.11.2022 20:15 , Обновлено: 15.11.2022

Российские СМИ сообщили, что город Шебекино в Белгородской области 15 ноября попал под обстрел. По предварительным данным погибли два человека, а ещё три ранены.

“По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место”, - сообщил в своем тг-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://twitter.com/SergAibertich/status/1592561673231282178?t=4OFX1dIy2E7F_N4RoSRSIA&s=19

Очевидцы сообщили о повреждениях многоквартирного дома.

Ранее Телегрф сообщил, что Россия 15 ноября произвела самую массированную ракетную атаку городов Украины. По данным президента страны Владамра Зеленского, войска РФ запустили не менее 85 ракет. В свою очередь, в ВВС Украины насчитали 100 ракет. В Минобороны РФ пока не комментировали атаку.

Россия запустила по украинским городам 85-100 ракет. Что известно?