В России переставали работать многие соцсети и сайты. Как объяснили в Роскомнадзоре?

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Опубликовано: 14.01.2025 20:45 , Обновлено: 14.01.2025

В России 14 января зафиксировали масштабный сбой в работе интернета, из-за которого переставали работать многие соцсети и сайты. В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) позже заявили о восстановлении работы сети.

Ближе к вечеру поступали жалобы на проблемы с доступом в РФ к Google, YouTube, Telegram, WhatsApp, Tiktok, игровой площадке Steam, видеостриминговому сервису Twitch, сбои фиксировали также в работе мобильных операторов (“Мегафон”, “Билайн”, “МТС”), сервиса “КиноПоиск” и не только.

Скриншот: Telegram-канал Baza

Скриншот: Telegram-канал Baza

Как [link href=“https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/01/2025/6786721c9a79475b1f0776e1” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] российский медиахолдинг РБК, на перебои в работе интернета пожаловались пользователи в Москве и Подмосковье, но из других регионов жалобы не поступали.

“В частности, у российских пользователей не работают сайты Google, Liveinternet, «Википедии», РЖД и другие. Проблемы есть и у сервисов мониторинга сбоев: на Downdetector.su с большой задержкой загружается только стартовая страница, «Сбой.рф» просто не открывается”, - написало издание.

Кроме того, по его информации, не работали все банковские приложения, в том числе и на мобильном интернете, а также почтовый сервис Outlook.

Что ответили в Роскомнадзоре

“Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования”, - утверждают в Роскомнадзоре, [link href=“https://t.me/bazabazon/34331” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] Telegram-канал Baza.

В этом источнике также написали, что, по словам части российских интернет-пользователей, после этого масштабного сбоя заработал YouTube.

Между тем, по [link href=“https://downdetector.su/” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] сервиса Downdetector.su, по состоянию на 20:20 пользователи в РФ продолжают жаловаться на работу Google, интернет-провайдера “Дом.ру”, “Билайна”, заблокированного в России мессенджера Discord.

Скриншот: downdetecor.su

В Беларуси же на сбои в работе интернета 14 января не жаловались. Однако есть проблемы с доступом к одному сайте уже не первую неделю.

Речь идет о gsz.gov.by — портале государственной службы занятости, куда всем предприятиям нужно теперь отправлять свои вакансии. Telegraf.news писал, что после продолжительной загрузки сайт выдает ошибку 502 или 504, или все же главная страница загружается, но появляются трудности с дальнейшей работой сайта.

Белорусы пожаловались на проблемы с доступом к порталу, куда обязали все предприятия присылать вакансии