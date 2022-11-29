В России ответили Папе Римскому на "жестоких бурятов"

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.11.2022 09:59 , Обновлено: 29.11.2022

В российском МИД и самой Бурятии решили прокомментировать заявления Папы Римского Франциска, который обвинил в особой жестокости на войне в Украине бурятов и чеченцев. И если про последних его слова никого, видимо, не удивили, то за бурятов вступились.

Глава российского региона Бурятия Алексей Цыденов утверждает, что «воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии».

В то же время, он обвинил «народы, которые считают себя представителями цивилизованных наций», в геноциде индейцев в Северной Америке.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова Пошла дальше, и признав, что слова Папы Франциска нельзя назвать “русофобией”, попыталась найти другое определение.

“Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в 90-е годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины”, - заявила она.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию “агрессором” в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным. Также он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных.

Папа Римский обвинил бурятов и чеченцев в жетоскости на войне в Украине