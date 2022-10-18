В России объявили о начале битвы за Херсон и возможности затопления области

Опубликовано: 18.10.2022 20:56 , Обновлено: 18.10.2022

Сразу несколько российских военкоров, и даже военных 18 октября объявили о каких-то серьезных изменениях на фронте под Херсоном, негативных для России. Некоторые даже намекнули на предстоящий "жест доброй воли" ВС РФ. А назначенный Россией глава Херсонской области объявил об эвакуации.

“Непростые решения”

Вот и командующий российским войсками в Украине Сергей Суровикин заговорил о предстоящих “непростых решениях”.

На Херсонском направлении - “непростая ситуация”, заявил он и обвинил Украину в ударах по критической инфраструктуре и создании проблем с водо- и электроснабжением.

“У нас есть данные о возможности запрещенных боеприпасов, ударов по плотине Каховской ГЭС, массированных ракетных атак”, - заявил он.

По его словам, дальнейшие действия “будут зависеть от складывающейся ситуации… Она сегодня уже непростая. Сохранение жизней для нас приоритет. Не исключаю принятия самых непростых решений”, - добавил он.

“Жесткий замес”

Российский военный обозреватель Борис Рожин предположил, что “в ближайшие дни в Херсонской области начнется жесткий замес, с массированными прилетами по Херсону, Бериславу, Николаеву и н.п. поменьше”.

“Гражданским следует либо эвакуироваться, либо же озаботиться вопросами личной безопасности (бомбоубежища, подвалы и т.п.), а также запасом необходимого на случай серьезных разрушений социально-экономической инфраструктуры”, - посоветовал он.

А российский канал “Ридовка”, освещающий вторжение России в Украину прямо говорит о грядущей атаке ВСУ на Херсон. Там назвали ее “последней попыткой Киева воспользоваться численным преимуществом на фронте”.

“Стоит отметить, что именно сегодня, как сообщает ряд СМИ, министр обороны Британии срочно вылетел в Вашингтон для обсуждения «неких вопросов, связанных с Украиной». Очевидно, что ближайшие дни будут событийными и весьма напряжёнными и впоследствии войдут в учебники истории!”, - заявили там в надежде, что вооруженные силы России смогут отбить наступление ВСУ и даже перейти в наступление.

Но не все такие оптимистичные. Пророссийской блогер Шарий предположил, что ВС РФ готовят почву для отступления, которое в России традиционно называют “жестами доброй воли” или “перегруппировками”.

“Если глухо доносящаяся из Мск информация о некой новой «перегруппировке» соответствует действительности, мне просто интересно, как это подадут”, - задался он вопросом.

А воюющий под Херсоном и ведущий свой блог “Тринадцатый” россиянин предсказал изменение обстановки на фронте.

“Ближайшие дни обстановка может меняться, в том числе в худшую сторону. И новости будут соответствующие”, - рассказал он.

“Да, речь о Херсоне. И всё это я ещё понял, когда две недели назад от туда вывозили детей в Россию. В санатории и ТД. Там все обо всем в курсе были и к этому шли, почему и зачем вопрос. Но обо всем знали заранее, иначе бы этого не происходило. Линии обороны на границе с Крымом готовили ещё полтора месяца назад”, - рассказал “Тринадцатый”.

Херсонскую область затопят?

В свою очередь назначенный Россией глава оккупационной администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо в своем обращении 18 октября предположил, что область затопят.

“Херсонская область будет защищаться всеми силами и средствами ВС РФ. Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Часть гражданского населения эвакуируется на левый берег Днепра. Под организованное перемещение попадают: Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский муниципалитеты”, - заявил российский функционер.

Ранее украинские военные эксперты сообщали, что дистанционно разрушить дамбу на Каховской ГЭС невозможно. Она строилась в советское время в том числе с возможностью устоять во время ядерного удара. Вполне возможно, что именно российские военные могут попытаться взорвать ее, чтобы остановить наступление ВСУ с помощью наводнения.

“Значимые победы” до конца года

А глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов 18 октября заявил, что ВСУ готовят до конца 2022 года наступательные операции. А войну Украина сможет завершить летом 2023 года выходом на границы страны от 1991 года.

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