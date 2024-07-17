В России объявили, что научились управлять дронами через спутник

Опубликовано: 17.07.2024 12:52 , Обновлено: 17.07.2024

В госкорпорации "Роскосмос" заявили, что освоили новую технологию, благодаря которой можно управлять беспилотниками через спутник. По словам представителей организации, это даст возможность отслеживать дроны там, где нет других каналов связи.

В “Роскосмосе” сообщили, что эксперимент провели «Спутниковая система «Гонец» и компания «Геоскан». Благодаря им удалось передать данные о местоположении, а также телеметрические данные беспилотника в ЦОД (центр обработки данный). Кроме того, была отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотного воздушного судна) на место запуска.

Для тестирования технологии использовался дрон «Геоскан 201», оснащённый экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегчённом форм-факторе, сообщили в “Роскосмосе”. Наземные тесты и полёты проходили с 13 по 16 июля в Сахалинской области. За это время разработчики оценивали возможность установки связи, передачи данных телеметрии с дрона на космический аппарат “Гонец-М” и отправки команд с наземной станции управления на беспилотник через спутник.

“Всего выполнено 6 полётов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три информационных сообщения с командами управления в полёте по обратной связи”, — отметили в госкорпорации “Роскосмос”.

По словам гендиректора “Гонца” Павла Черенкова, российские системы спутниковой связи с повсеместным покрытием “открывают широкие горизонты” развития для БПЛА, передало издание “РИА Новости”. “Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее: новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть её потенциал”, — отметил Черенков.

[info_b]Интересно, что многие страны используют данную технологию уже давно. Например, та же Америка два года назад передала Украине 100 беспилотников-камикадзе, которые можно наводить на цель через спутники Илона Маска. [/info_b]

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