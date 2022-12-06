В России начали учить непригодных к службе отражать наступление Украины
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области РФ начали формировать отряды территориальной обороны для отражения наступления украинской армии. Также в этих целях в области устанавливают противотанковые бетонные блоки.
“Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи”, - рассказал российский чиновник. ⠀ По его словам, всех добровольцев обучают опытные инструкторы, “которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт”.
Также Вячеслав Гладков проверил, как вглубине территории России от границы с Украиной строится “засечная белгородская черта”.
“Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком”, - считает он.
Ранее Телеграф сообщил, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России уже осознали, что проиграли Украине и начали подготовку общественного мнения.
«По графику» — Буданов намекнул на новое наступление Украины