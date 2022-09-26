В России мужчина ворвался в школу и открыл стрельбу по детям

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Опубликовано: 26.09.2022 10:57 , Обновлено: 26.09.2022

Неизвестный мужчина в черной одежде в российском городе Ижевск ворвался в школу с оружием и открыл стрельбу по детям. Директор школы смогла спрятаться с одним раненым подростком в кабинете и закрыться там.

Обновлено Нападавший на школу №88 в Ижевске застрелился, сообщил глава Удмуртии Бречалов.

По предварительным данным, число погибших в ижевской школе выросло до 10 человек, пятеро из которых дети.

Но пострадавших больше. Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Подробностей почти нет или они противоречивые.

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Известно, что шесть семилетних детей уже находятся у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков, сообщает Mash.

Местные СМИ сообщают, что стрелок отстреливался от полиции со второго этажа ижевской школы. Сотрудники МВД пытались его задержать, требований он пока не выдвигал.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что лично прибыл в школу в Ижевске, где была стрельба.

“По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит”, - заявил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что призванный в военкомат для мобилизации житель Усть-Илимска выстрелил прямо в военкомате в военкома Александра Елисеева. Инцидент попал на видео.

В России призванный на мобилизацию выстрелил в военкома