В России призванный на мобилизацию выстрелил в военкома

🎥 Видео

Опубликовано: 26.09.2022 09:14 , Обновлено: 26.09.2022

Призванный в военкомат для мобилизации житель Усть-Илимска выстрелил прямо в военкомате в военкома Александра Елисеева. Инцидент попал на видео.

Выстрелившим оказался “частично мобилизованный” Руслан Зинин 1998 года рождения. Его задержали.

О состоянии раненого российского военного официально не сообщается. Российские милканалы в Телеграме пишут, что он скончался по пути в больницу. Другие пишут, что “хирурги бьются за его жизнь”.

“После нападения 25-летнего Руслана Зинина его привезли в городскую больницу с шестью пулевыми ранениями”, - [link href=“https://t.me/breakingmash/38447” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] тг-канал Mash.

Осторожно! Видео выстрелов может шокировать.

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По словам очевидцев, иркутский стрелок сказал перед тем как стрелять: “Никто не будет воевать, сейчас все поедем домой!”.

Задержанный иркутский стрелок.

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Ранее Телеграф сообщил, что после объявления о частичной мобилизации территорию России покинула 261 тысяча мужчин. Такие данные в воскресенье, 25 сентября, обнародовало российское СМИ со ссылкой на источники в администрации российского президента.

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