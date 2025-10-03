В России массово отравились суррогатным алкоголем и погибли 41 человек

Опубликовано: 03.10.2025 14:04 , Обновлено: 03.10.2025

Российские издания "Коммерсант" и РБК сообщили, что после массового отравления суррогатным алкоголем 41 человек погиб. Это произошло в Ленинградской области РФ.

Все погибшие выпили алкоголь с содержанием метилового спирта. Они проживали либо были зарегистрированы главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах Ленинградской области, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

[inf]Метиловый спирт (метанол) очень опасен и токсичен для человека, а потому запрещен для производства не только алкогольных напитков, но даже “незамерзаек”. При попадании в организм он превращается в ядовитые формальдегид и муравьиную кислоту, вызывая тяжелые отравления с симптомами тошноты, рвоты, головной боли, а также повреждение нервной системы, слепоту и даже смерть. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси запретили четыре потенциально опасных стеклоомыващих незамерзающих жидкостей российского производства. Названия и производителей потенциально опасной продукции 2 октября назвали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (МГЦГиЭ).

В Беларуси запретили 4 потенциально опасных российских «незамерзайки»