В Беларуси запретили 4 потенциально опасных российских "незамерзайки"

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Опубликовано: 02.10.2025 15:35 , Обновлено: 02.10.2025

В Беларуси запретили четыре потенциально опасных стеклоомыващих незамерзающих жидкостей российского производства. Названия и производителей потенциально опасной продукции 2 октября назвали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии (МГЦГиЭ).

В МГЦГиЭ пояснили, что запрет на ввоз и продажу на территории Республики ввели “в связи с выявлением рисков ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки”. Все четыре “незамерзайки”, попавшие под запрет, по мнению специалистов, могут представлять “потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в 2025 году”.

Вот какие российские марки стеклоомыващих жидкостей не прошли проверку Минздрава ещё до начала очередного зимнего сезона:

три марки производства ООО «ХИМПАРТНЕР»: “Снежная дорога” -300, “Снежная королева Дарья” и “Зимняя вишня” -300;

Gleid Clean Effect -300 производства ООО «ГРИФ».

Сам текст постановления, подписанного заместителем министра здравоохранения Светланой Нечай, которая является главным государственным санитарным врачом Беларуси, пока не опубликован, поэтому что именно не устроило проверяющих в составе этой конкретной продукции, пока не ясно. Чаще всего такие запреты ведомство вводит в отношении тех “незамерзаек”, которые не проходят контроль по содержанию метанола.

[inf]Метиловый спирт (метанол) – токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании метиловый спирт может вызвать острые отравления.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что если забыть поменять летнюю “омывайку” на зимнюю, то после первых морозов бачок окажется забитым льдом. Рассказываем, что делать, если жидкость в бачке стеклоомывателя замерзла и как предотвратить это в будущем.

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