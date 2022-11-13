В России казнили ударом кувалды по голове сдавшегося в плен украинцам добровольца

Опубликовано: 13.11.2022 12:42 , Обновлено: 13.11.2022

На российском тг-канале Grey Zone, который связан с ЧВК Вагнера, опубликовали видео казни Евгений Нужина, который добровольцем из российской тюрьмы пошел воевать в Украину.

Однако на фронте он сдался в плен ВСУ, и 11 ноября украинцы его обменяли на солдат в плену у россиян. Уже 12 ноября в сети появилось видео, как его убивают ударами кувалды по голове. Основатель ЧВК “Вагнера” Евгений Пригожин назвал запись “прекрасной режиссерской работой”.

“В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», — процитировала российского бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».

[info_b]Мы не публикуем видео по этическим соображением. На нем видно, как человек говорит: “Я, Нужин Евгений Анатольевич, 1967 года рождения. Отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 2022 года находился на улицах Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить”. Затем неизвестный бьёт его кувалдой по голове. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в российских СМИ появилась версия причин массового расстрела на полигоне в селе Солоти Белгородской области, во время которого погибли более десятка добровольцев, а ещё больше получили ранения. Издание Astra сообщило, что стрельба началась из-за религиозного или этнического конфликта.

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