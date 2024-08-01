В России после взрыва обрушился подъезд пятиэтажного дома

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Опубликовано: 01.08.2024 10:56 , Обновлено: 01.08.2024

В российском Нижнем Тагиле 1 августа произошел взрыв, а результате которого обрушился один из подъездов. Есть пострадавшие. В сети появились фотографии и видео с места. Собрали последние новости.

По информации российского агентства ТАСС со ссылкой на оперативные службы, взорвался газовый балон. От взрывной волны в соседних домах выбило окна, сообщили очевидцы.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео первых секунд после обрушения дома. По его информации, предварительно, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. Спасатели, выехавшие на место происшествия, услышали крики о помощи.

Там также заявили со ссылкой на очевидцев, что из-под завалов дома достали двух детей, в том числе трехмесячного малыша. Информацию пока официально не подтвердили.

Кадры обрушившегося дома опубликовал и телеграм-канал Mash. Там отметили, что “под завалами оказались как минимум 20 квартир”.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Краснодарского края России сообщили, что в районе курортного города Туапсе система ПВО поразила 8 беспилотников. В результате падения обломков была повреждена инфраструктура местного нефтеперерабатывающего завода — на площади 50 кв. метров случился пожар. Момент взрыва БПЛА над Туапсе сняли очевидцы.

Жители российского Туапсе сняли на видео взрыв беспилотника на НПЗ