В России готовятся к новому этапу мобилизации — Британская разведка

Опубликовано: 30.01.2023 11:04 , Обновлено: 30.01.2023

Российские власти, вероятно, не исключают возможность проведения еще одного этапа призывов в рамках «частичной мобилизации», заявили в британской разведке 30 января.

Там отметили, что еще 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена значатся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ о «частичной мобилизации» продолжает оставаться в силе, отметив, что указ по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил.

«Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить большое количество личного состава, необходимого для финансирования любого будущего крупного наступления на Украине, при минимизации внутреннего инакомыслия», — подчеркнули британские эксперты.

Напомним, 24 января председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев сообщил, что предложил внести правки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым границу на авто можно будет пересекать только после бронирования.

В российских СМИ предположили, что такое изменения готовят в связи с осенним опытом, когда после объявленной мобилизации на границах РФ образовались многокилометровые очереди.