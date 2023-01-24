В Госдуме предложили выпускать россиян за границу на авто только по предварительной записи

Опубликовано: 24.01.2023 09:57 , Обновлено: 24.01.2023

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев сообщил, что предложил внести правки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», согласно которым границу на авто можно будет пересекать только после бронирования.

Сам законопроект пока не опубликован однако российское агентство ТАСС опубликовало некоторые изменения, которые предлагает депутат. Там говорится, что с 1 марта 2023 года россияне не смогут выехать на автомобилях через государственную границу РФ без предварительной записи.

Водителям придется указывать дату и время пересечения границы через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной Минтрансу РФ. Правда, обещают, что процедура бронирования будет бесплатной.

При этом, выбирать российские водители смогут только из тех дат и времени, что будут не заблокированы.

В российских СМИ уже появились предположения, что такое изменения готовят в связи с осенним опытом, когда после объявленной мобилизации на границах РФ образовались многокилометровые очереди. Таким образом власти РФ могут готовиться к очередной волне мобилизации и предотвращению бегства россиян из страны.