В России цены на бензин подобрались к историческому рекорду. Власти введут запрет на экспорт?

Опубликовано: 24.07.2025 20:45 , Обновлено: 24.07.2025

Цена бензина Аи-95 в России на бирже взлетела почти до исторического рекорда — 76,3 тысячи российских рублей за тонну. Эксперты заявили, что топливо в РФ и дальше будет дорожать. Тем временем, власти решили ограничить экспорт бензина, сообщили неофициально источники.

Потребительские цены на бензин в РФ с 15 по 21 июля 2025 года тоже пошли вверх, поднявшись на 0,34% после роста на 0,4% с 8 по 14 июля, на 0,27% с 1 по 7 июля и на 0,2% с 24 по 30 июня. Об этом сообщила Федеральная служба статистики (Росстат).

Средняя стоимость бензина по стране на 21 июля была на уровне 60,86 рос. руб./л:

Цена АИ-92 составляла 57,66 рос. руб./л ( ~2,13 бел. руб./л),

бел. руб./л), АИ-95 — 62,90 рос. руб./л ( ~2,32 бел. руб./л),

бел. руб./л), АИ-98 — 84,51 рос. руб./л ( ~3,12 бел. руб./л).

бел. руб./л). Курс: 100 рос. рублей = 3,692 бел. рубля.

(Пересчёт в белорусских рублях указан с округлением до двух знаков после запятой.)

Агенство Reuters со ссылкой три источника в отрасли сообщило, что в Кремле уже приняли решение об ограничениях на вывоз топлива. На данный момент в РФ ограничена небольшая часть экспорта бензина через перепродажу, в то время как нефтяные компании по-прежнему могут продавать топливо за рубеж.

«Все уже решено. Пока это на август и сентябрь», — сказал один из источников. Другой сообщил, что запрет может быть объявлен в понедельник.

В то же время, ограничения могут не коснуться поставок в страны ЕАЭС и Монгол, с которой у России есть межправительственные соглашения о поставках топлива.

Одной из причин роста цен могли стать атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия и нефтебазы.

Напомним, что последнее повышение цен на топливо в Беларуси “Белнефтехим” обосновывал «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.

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