В Тверской области России объявили эвакуацию города из-за атаки беспилотников

Опубликовано: 18.09.2024 09:21 , Обновлено: 18.09.2024

В ночь на среду, 18 сентября, город Торопец Тверской области России подвергся атаке беспилотников. Предположительно, в результате падения одного из них вспыхнул серьёзный пожар на одном из складов боеприпасов. В результате местной администрации пришлось объявить экстренную эвакуацию горожан.

О сильном пожаре и взрывах сообщили сами жители города Торопец, передал Telegram-канал SHOT. Информации о пострадавших от экстренных служб города пока не поступало.

Тем не менее, информацию о падении обломков сбитого ПВО дрона подтвердил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

“В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара. Ситуация находится на контроле”, - сообщил официальный Telegram-канал областной администрации “Пул69”.

Позднее там же появилась информация о том, что губернатор объявил частичную эвакуацию населения “с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар”. Жителей экстренно эвакуируют в соседний город, Западную Двину. На страница городской администрации в соцсети “ВКонтакте” сообщается, что для этого на одну из площадей Торопца пригнали автобусы. Также появились сообщения о том, что в соседнем городе, куда ведётся эвакуация, отменили занятия в школах и детских садах.

Администрация округа призвала местных жителей не публиковать кадры с места падения БПЛА “в целях общей безопасности”. Впрочем, в Сети уже появились размытые кадры зарева пожара на месте падения беспилотника.









Примечательно, что в утренней сводке Министерства обороны России об атаке на Тверскую область не говорится. По данным ведомства, за прошедшую ночь на территории России дежурными средствами ПВО было сбито в общей сложности 54 беспилотника: