В Брянской области после обстрелов частично пропал свет
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз 20 декабря заявил об обстреле территории Суземского района. Он обвинил в этом Вооруженные силы Украины.
По словам Богомаза, из людей никто не пострадал. Однако он утверждает, что в поселке «частично нарушено электроснабжение». То есть, скорее всего, дома остались без света.
Губернатор пообещал, что все отремонтируют, когда это будет безопасно для рабочих.
Позже он добавил, что по уточненным данным, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути.
Напомним, ранее в Брянской области прогремели взрывы 13 декабря. В соцсетях тогда писали, что они произошли в воинской части и военном аэродроме.
Кстати, днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле региона. Из-за ударов пострадало электроснабжение, поэтому 14 тысяч жителей остались без света.