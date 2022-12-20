В Брянской области после обстрелов частично пропал свет

Опубликовано: 20.12.2022 08:36 , Обновлено: 20.12.2022

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз 20 декабря заявил об обстреле территории Суземского района. Он обвинил в этом Вооруженные силы Украины.

По словам Богомаза, из людей никто не пострадал. Однако он утверждает, что в поселке «частично нарушено электроснабжение». То есть, скорее всего, дома остались без света.

Губернатор пообещал, что все отремонтируют, когда это будет безопасно для рабочих.

Позже он добавил, что по уточненным данным, в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути.

Напомним, ранее в Брянской области прогремели взрывы 13 декабря. В соцсетях тогда писали, что они произошли в воинской части и военном аэродроме.

Кстати, днем ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле региона. Из-за ударов пострадало электроснабжение, поэтому 14 тысяч жителей остались без света.