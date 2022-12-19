В Белгородской области после обстрелов 14 тыс. жителей остались без света

Опубликовано: 19.12.2022 13:24 , Обновлено: 19.12.2022

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 декабря заявил об обстреле региона. Он обвинил в этом украинских военных.

По словам Гладкова, из-за ударов пострадало электроснабжение, поэтому 14 тысяч жителей остались без света.

Накануне губернатор заявлял, что ВСУ обстреляли Белгород и район. В результате удара, по его информации, один человек погиб, еще 10 получили ранения. Также были повреждены 75 жилых и промышленных построек, около 40 автомобилей.

А еще в ночь на 19 декабря декабря в поселке Красная Яруга Белгородской области РФ раздались взрывы и последующий пожар. Гладков сообщил, что пострадали два человека, повреждения получили 8 жилых и нежилых помещений и зданий, а также 2 автомобиля.