В РФ заявили о новой атаке Украины на нефтепровод «Дружба»

Опубликовано: 09.02.2023 12:38 , Обновлено: 09.02.2023

Российские СМИ заявили о новой атаке украинских беспилотников на нефтепровод «Дружба» в Брянской области.

По информации телеграм-канала Mash, с помощью группы беспилотников была атакована «линейно-диспетчерская станция в районе села Найтоповичи».

Пишут, что дроны летели на низкой высоте, но их «сбил российский зенитно-ракетный комплекс “Панцирь” в нескольких километрах от цели».

Тг-канал также утверждает, что это уже третья атака на нефтепровод «Дружба».

Фото и видео, которые могли бы подтвердить информацию, в Сети нет. Власти России пока официально не заявляли о ЧП. Не комментировали произошедшее и в Украине.

Ранее Телеграф писал, что российская компания «Транснефть» заявила о «попытке обстрела» вечером 31 января нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково в Брянской области, которая обеспечивает работу нефтепровода «Дружба». Накануне СМИ сообщили о ракетном ударе из системы «Точка-У» по нефтепроводу.