В РФ заявили, что разрушили управление ВСУ и узнали «все планы». Когда победят?

Опубликовано: 01.11.2022 16:09 , Обновлено: 01.11.2022

В Министерстве обороны России 1 ноября заявили, что их войска «существенно нарушили управление группировками ВСУ» и не только. Тем временем как «хакеры» якобы узнали «абсолютно все планы» украинских военных и передали их «куда следует».

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — заявил официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он также утверждает, что российские войска помешали производству военно-промышленного комплекса Украины.

В свою очередь РИА Новости написали, что хакер «Джокер» из самопровозглашенной ДНР «раскрыл абсолютно все» планы командования ВСУ и передал их «куда следует».

В новостном агентстве заявили, что «хакер» взломал американскую программу управления украинскими войсками DELTA, где якобы содержаться данные о местоположении войск, казарм, складов боеприпасов, разведданные, сведения о прилетах.

https://twitter.com/Sota_Vision/status/1587361126228058113

Впрочем, в комментариях под новостью многие лишь посмеялись. Даже россияне, поддерживающие «спецоперацию», засомневались в том, что это действительно так.

«Звучит, как полный бред, так как имея доступ к системе, можно было бы получить огромное преимущество в войне, а если об этом заявить на весь мир, то даже если это правда, то дыру быстро закроют», — написал один из пользователей.

«Джокер ДНР, хахахах. А почему не NagibatorORDLO», — пошутил другой.

«Расходимся. Америка капитулирует со дня на день», — сыронизировал третий.

«Смеялась всем Пентагоном», — прокомментировал еще один.

Кто-то заявил, что на показанной карте «показано расположение российских частей на оккупированных территориях южных регионов Украины, включая Крым».

Ранее Телеграф писал, что российский президент Владимир Путин на конференции 31 октября заявил, что с украинских судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые «подводные аппараты» с 500 тоннами взрывчатки.

Путин рассказал об украинских «подводных аппаратах» с 500 т взрывчатки