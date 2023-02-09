В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажки после взрыва

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Опубликовано: 09.02.2023 08:05 , Обновлено: 09.02.2023

В российском Новосибирске в ночь на четверг, 9 февраля произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, сообщили росСМИ. Есть погибшие. В Сети появились фото произошедшего.

В результате взрыва обрушился подъезд и начался пожар. Известно, как минимум, об одном погибшим и восьми пострадавших. Под завалами могут оставаться люди.

Из дома эвакуировали 50 человек. Сообщается, что в подъезде, где прогремел взрыв, проживали 30 человек, из них 7 — дети.

Предварительной причиной произошедшего службы называют взрыв газа.

Площадь пожара после взрыва газа составляет 300 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС.

Двумя днями ранее подобное произошло в городе Ефремов Тульской области России. Обрушился почти целый подъезд дома в результате взрыва газа.