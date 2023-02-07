В России обрушился пятиэтажный дом в результате взрыва

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Опубликовано: 07.02.2023 17:44 , Обновлено: 07.02.2023

В городе Ефремов Тульской области России обрушился почти целый подъезд дома в результате взрыва. По предварительным данным, взорвался газ.

Часть пятиэтажного дома просто обрушилась. Местные СМИ сообщают, что из-под завалов достали ребенка. Также сообщают о трёх погибших.

На месте обрушения и взрыва продолжается спасательная операция. Скорее всего под завалами ещё остались люди.

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Жители дома рассказали, что перед взрывом на 4-м этаже дома сильно пахло газом. Те даже вызвали газовую службу, но та не успела приехать до взрыва.

“Произошло обрушение с пятого по второй этажи пятиэтажного жилого дома. Спасатели вытаскивают пострадавших. Точных данных по их количеству нет”, - передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.