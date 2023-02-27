В РФ обеспокоены взрывами в Мариуполе — Британская разведка

Опубликовано: 27.02.2023 11:37 , Обновлено: 27.02.2023

В России встревожены взрывами в Мариуполе, ведь РФ считала этот город недосягаемым для украинских ударов, поскольку он находится не менее чем в 80 км от линии фронта. Так считают в Министерстве обороны Великобритании.

В свежей сводке британской разведки сказано, что с 21 февраля пророссийские официальные лица сообщили как минимум о 14 взрывах вокруг оккупированного россиянами Мариуполя.

Места инцидентов включают тайник с боеприпасами в аэропорту, два склада горючего и сталелитейный завод, который РФ использует в качестве военной базы.

В Минобороны Британии подчеркнули, что Мариуполь очень важен для России, поскольку он находится на ключевом логистическом маршруте.

Ранее Телеграф писал, что Украина, вероятно, начала использовать неизвестное дальнобойное оружие, чтобы атаковать российские военные базы и склады в глубоком тылу. Такой вывод можно сделать из статьи The New York Times (NYT). Кроме того, известный российский военкор Иван Утенков в своем телеграм-канале заявил, что Мариуполь «начали бомбить точно чем-то новеньким» и спрогнозировал в ближайшее время «полнейший винегрет».