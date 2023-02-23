Украина начала бомбить российские базы неизвестным дальнобойным оружием

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 23.02.2023 10:05 , Обновлено: 04.07.2024

Украина, вероятно, начала использовать неизвестное дальнобойное оружие, чтобы атаковать российские военные базы и склады в глубоком тылу. Такой вывод можно сделать из статьи The New York Times (NYT).

В издании отметили, что в ночь на 22 февраля в Мариуполе, а также захваченных РФ частях Донецкой, Луганской и Херсонской областей прогремели взрывы — в районах, которые находятся за пределами радиуса действия известных ракетных комплексов HIMARS.

Например, как сообщил Мариупольский горсовет, в городе прогремело как минимум 11 взрывов. Там утверждают, что один из них уничтожил склад российских боеприпасов в центральном районе недалеко от аэропорта.

Тем временем в Генштабе Украины заявили о 8 ударах по временным базам российских войск и двух ударах по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Однако подробностей о местах ударов не сообщали.

В свою очередь назначенный Россией «глава» Мариуполя Олег Моргун заявил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника, атаковавших город ночью.

А вот известный российские военкор Иван Утенков в свое телеграм-канале заявил, что Мариуполь «начали бомбить точно чем-то новеньким» и спрогнозировал в ближайшее время «полнейший винегрет».

«Сообщения о взрывах в глубоком тылу врага поступают не впервые, но они вызывают вопросы о том, как Киев мог атаковать российские позиции на таком расстоянии. В прошлом они использовали беспилотники, спецоператоров, работающих в тылу врага, и обширную сеть лояльных Киеву партизан», — пишет NYT.

Там напомнили, что сейчас «Киев умоляет своих западных союзников предоставить оружие большей дальности» и украинские официальные лица уверены, что оно скоро появится. В то же время военные аналитики полагают, что оно «будет использовано на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох».