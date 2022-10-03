В Кремле отказались говорить, что конкретно из территорий Украины присоединили к России — «Продолжим советоваться»

Опубликовано: 03.10.2022 13:33 , Обновлено: 03.10.2022

3 октября появился текст «договоров о присоединении» четырех украинских регионов к России с весьма размытыми формулировками. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попытался прояснить ситуацию. Но, кажется, понятнее не стало.

«Частично уже прояснение наступило [по вопросу о границах], я вам скажу менее юридическим языком. ЛНР и ДНР — границы 2014 года», — передает слова представителя Кремля ТАСС.

Что касается Херсона и Запорожья, то, по словам Пескова, власти РФ «продолжат советоваться с населением этих областей».

При этом, Песков отказался отвечать, кому, по мнению Москвы, принадлежат территории, которые в этих областях контролируют Вооруженные силы Украины.

Он добавил, что формулировка по границам останется такой же, какой она была к моменту подписания Путиным соответствующих законов.

Что написано в «договорах о присоединении»?

Накануне на сайте Госдумы РФ появились тексты поступивших на рассмотрение «договоров» о принятии четырех областей Украины в состав России. Их подписали президент Владимир Путин и подконтрольные Москве «главы» регионов 30 сентября.

Там сказано, что территории сохранят свои названия. При этом, самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР» будут руководить «главы республик», а Херсонской и Запорожской областями — «губернаторы».

Кроме того, в документе написано, что регионы должны быть интегрированы в экономическую, правовую и административную систему РФ до конца 2025 года.

Что касается границ названных территорий, то формулировки о них сильно размыты.

Так, в «договорах» сказано, что пределы «ДНР» и «ЛНР» определяются границами регионов «на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». Что имеется под этим ввиду под этим — непонятно.

Похожая формулировка и для Херсонской и Запорожской областей — их пределы «определяются границами области, существовавшими на день ее принятия в РФ и образования в составе РФ нового субъекта». О каких территориях идет речь также неизвестно — те, что совпадают с административными границами или с фактически контролируемыми.

В Госдуме другое мнение

В то же время депутат Госдумы РФ Павел Крашенников считает, что Россия «примет» Запорожскую область Украины в ее административных границах. А Херсонская «войдет» в РФ с двумя территориальными общинами Николаевской области (Александровской и Снигиревской).

Как писал Телеграф, 30 сентября Путин подписал указы о признании «независимыми» занятых Россией территорий Украины в Запорожской и Херсонской областей (ЗапорОбл и ХерОбл). Но есть несколько нюансов.

Путин признал независимость двух поселков Николаевской области