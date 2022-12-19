В России случился мощный взрыв и пожар на нефтяном месторождении

Опубликовано: 19.12.2022 07:25 , Обновлено: 19.12.2022

В Иркутской области России произошел мощный взрыв на Марковском нефтегазовом месторождении. Затем разгорелся масштабный пожар. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации журналистов, в Усть-Кутском районе на Марковском месторождении загорелось технологическое оборудование комплексной подготовки природного газа.

Площадь пожара на утро 19 декабря составила около 1000 кв. км. По словам губернатора области Игоря Кобзева, могут быть жертвы.

СМИ пишут об одном пострадавшем.

Ранее в России случился масштабный пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, пожар произошел на технологической установке промплощадки. Площадь возгорания составила 2500 кв.м.

Перед этим в Санкт-Петербурге загорелся машиностроительный завод «Звезда».

А под Москвой случилось два пожара в торговых центрах.