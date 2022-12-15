В российском Ангарске вспыхнул пожар на НПЗ

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Опубликовано: 15.12.2022 08:06 , Обновлено: 15.12.2022

В России 15 декабря случился масштабный пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, пожар произошел на технологической установке промплощадки. Площадь возгорания составила 2500 кв.м.

По информации МЧС, два человека погибло. Предварительной причиной взрыва там назвали загазованность систем технологической установки.

Тем временем в Сети появилось видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара. На кадрах видна сильная вспышка. Кроме того, местные жители рассказали о громком «хлопке».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге загорелся машиностроительный завод «Звезда».

А под Москвой случилось два пожара в торговых центрах.