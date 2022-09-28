В референдуме в Запорожской области приняли участие 0,5% жителей - Мэр Мелитополя

Опубликовано: 28.09.2022 11:26 , Обновлено: 28.09.2022

Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров рассказал 28 сентября, что в проводимом россиянами "референдуме" приняли участие не более 0,5% от жителей Запорожской области.

“Сегодня можем говорить подробно о цифрах, потому что вчера благодаря провальной фейковой пропаганде РФ, нам стала известна реальная количество местных жителей, принявших участие в “референдуме”. И эта цифра – 0,5% от общей численности тех, кто должен был бы проголосовать в Запорожской области, то есть 0,5% принявших участие в фейковому референдуме”, - подчеркнул городской голова украинского Мелитополя.

“А то, что делает оккупант, то это ему нужно для проведения экстренной мобилизации на временно оккупированной территории. Мужчинам я бы посоветовал ни в коем случае не вступать в ряды Вооруженных сил врага, а выезжать на подконтрольную Украине территорию… То, что проголосовало 0,5% - это очень отважно, опасно, но за это надо благодарить наших людей”, - подчеркнул Федоров.

Ранее Телеграф сообщил, что в Украине прошли «референдумы», организованные подконтрольными Москве администрациями Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Пользователи Сети и СМИ заметили, что на них подсчитывали незаполненные бюллетени.

На российских «референдумах» в Украине подсчитывали незаполненные бюллетени