На российских «референдумах» в Украине подсчитывали незаполненные бюллетени

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Опубликовано: 28.09.2022 09:37 , Обновлено: 04.07.2024

В Украине прошли «референдумы», организованные подконтрольными Москве администрациями Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Пользователи Сети и СМИ заметили, что на них подсчитывали незаполненные бюллетени.

На опубликованных в Интернете фото видно, что «комиссия» считает пустые бланки. На них нет ни одной отметки (галочки, крестика и т.д.) — ни в графе «за», ни в графе «против».

Тем не менее, вечером 27 сентября «избиркомы» на подконтрольных России украинских территориях огласили следующие результаты «голосования» за вхождение в состав России:

В Запорожской области — 93,11%;

В Херсонской области— 87,05%;

В «ЛНР» — 98,42%;

В «ДНР»— 99,23%.

Известно, что Совет Федерации России может рассмотреть вопрос о вхождении этих областей в состав России 4 октября.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 27 сентября заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то с президентом РФ Владимиром Путиным «больше не о чем говорить».

«Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется», — также сказал он.

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