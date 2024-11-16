В пригороде Парижа неизвестный захватил ресторан и взял в заложники "трое или четверо сотрудников"

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Опубликовано: 16.11.2024 17:22 , Обновлено: 16.11.2024

Во французском городе Исси-ле-Мулино, что находится в пригороде Парижа, неизвестный взял в заложники несколько человек и забаррикадировался. По данным телеканала BFM TV, это был владелец местного ресторана или его сын. Район оцепили, на место тут же отправили полицейских.

Французская газета Le Figaro утверждает, что в заложники взяты «трое или четверо сотрудников». Мужчина, устроивший захват, сказал о намерении покончить с собой. О мотивах преступника пока неизвестно, также нет информации о том, есть ли у него оружие. По данным издания, в момент захвата посетителей в ресторане не было. Мужчина удерживает сотрудников с 13:00 по местному времени. На месте находится переговорщик из Бригады розыска и реагирования.

[info_b]Город Исси-ле-Мулино — это юго-западный пригород Парижа с населением около 70 тысяч человек. Ресторан находится в нескольких десятках метров от кольцевой дороги, окружающей город.[/info_b]

Обновлено Во второй половине дня французский телеканал BFM TV сообщил, что полиция освободила заложников, никто из них не пострадал. Переговоры с преступником длились почти два часа, однако огнестрельное оружие силовики не применяли.

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