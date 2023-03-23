В правительстве России подтвердили, что Китай пока не согласился строить новый газопровод

Опубликовано: 23.03.2023 16:48 , Обновлено: 23.03.2023

Вице-премьер РФ Новак сообщил, что переговоры "Газпрома" и китайской компании CNPC по "Силе Сибири - 2" находятся на финальной стадии. Однако пока финальный договор не подписан.

“Есть общее понимание, что проект поддерживается. Поэтому даны указания детально компаниям проработать уже детали проекта и выйти в кратчайшие сроки на его подписание», – рассказал российский чиновник о прогрессе и поделился мечтами, что вероятно подписать договор удастся до конца года.

О том, что Китай с прохладой отнёсся к “сделке века”, которую ему предложил Владимир Путин, писали многие западные СМИ. Согласно данным Reuters, китайская делегация не подписала новый контракт на покупку российского газа и строительство трубы «Сила Сибири-2», а в итоговом совместном заявлении лишь говорится про «укрепление партнерства» в энергетике.

Таким образом Пекин дал понять России, что не собирается форсировать любые решения по строительству газопровода на фоне проблем Москвы с ЕС.

По данным “Российской газеты” (издание правительства РФ), проект газопровода “Сила Сибири-2” согласован Россией и Китаем технически, экономически обоснован, есть формула для расчета цены газа, но контрактов на поставку газа по нему пока нет. А без них строительство начинать рискованно.

Си Цзиньпин отказался от «сделки века», предложенной Путиным в Москве — СМИ