Опубликовано: 29.04.2025 10:48 , Обновлено: 29.04.2025

Масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света почти всю Испанию и Португалию и затронувшее соседние Францию и Андорру, имело последствия, оцениваемые предварительно почти в миллиард евро для испанской экономики. К утру вторника испанский оператор Red Eléctrica отчитался о «почти полном» восстановлении энергоснабжения, в то время как португальский REN заявил о полном восстановлении.

Напомним, блэкаут начался в понедельник около 13:30 по Минску. Последствия были масштабными:

Остановилось железнодорожное сообщение.

железнодорожное сообщение. Возник хаос на дорогах городов из-за неработающих светофоров.

хаос на дорогах городов из-за неработающих светофоров. В супермаркетах выстроились очереди.

очереди. Спасателям приходилось вызволять людей из застрявших лифтов.

людей из застрявших лифтов. Все атомные электростанции Испании были безопасно остановлены .

Испанский оператор Red Eléctrica изначально предполагал, что на восстановление потребуется до десяти часов. Однако фактически процесс затянулся: к 6 утра вторника (то есть, спустя 17,5 часов) компания сообщила о восстановлении 99,16% спроса на электроэнергию на материковой части и работе 100% подстанций.

Португалия справилась быстрее, и её оператор REN, назвав инцидент «абсолютно беспрецедентным происшествием внешнего происхождения», заявил о полном восстановлении своей сети ещё поздним вечером понедельника.

Газета Pais, ссылаясь на предварительные данные аналитиков, попыталась подсчитать экономический ущерб для Испании. По их оценке, «всё указывает на то, что ущерб не превысит миллиард евро». Если бы страна была парализована на весь день, цифра могла бы достичь 4,5 млрд евро (среднедневной ВВП), но благодаря тому, что сбой произошёл после середины рабочего дня и устранение заняло часы, а не сутки, потери оказались меньше. Профессор экономики Мануэль Идальго также считает, что издержки, скорее всего, «будут низкими».

Официальная причина блэкаута по-прежнему выясняется.

Глава Евросовета Антониу Кошта успел заявить, что не располагает данными о том, что перебои могли стать результатом кибератаки.

Напомним, вчера премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что к отключению электроэнергии привели «сильные технические неполадки в европейской энергосистеме», не уточнив, что конкретно произошло.

По информации REN, к колебаниям напряжения на высоковольтных линиях электропередачи привели резкие перепады температуры в центральной Испании. Из-за этого возникли проблемы синхронизации между испанскими и португальскими электросетями, что, в свою очередь, вызвало трудности в соединении с другими европейскими странами.

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