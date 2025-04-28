"Редкое атмосферное явление" - Сразу две страны ЕС остались без электричества

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Опубликовано: 28.04.2025 20:59 , Обновлено: 28.04.2025

Испания и Португалия столкнулись 28 апреля с отключением электричества почти по всей территории. Коллапс наступил на дорогах этих стран, а также в аэропортах. В Испании объявили режим чрезвычайного положения.

«Никогда в истории у нас не было столь масштабного отключения электроэнергии, как сейчас», — говорится в заявлении испанской компании Red Electrica.

Отключение электроэнергии началось в понедельник около 12:30 дня по местному времени, затронувшее материковую часть Испании и часть Португалии.

В Мадриде и Лиссабоне, в частности, прекратили работу светофоры и метро, а также было приостановлено железнодорожное пассажирское движение. Проблемы также возникли в аэропортах, а в Португалии из-за отключений электроэнергии была нарушена работа некоторых больниц.

Из-за аварии не работает метрополитен в испанских Мадриде, Севилье и Валенсии, а также был закрыт столичный аэропорт Барахас. Хаос царил и на дорогах Испании — светофоры не работали. Директор метрополитена заверил, что запасные генераторы работают, однако местные СМИ сообщают, что пассажиров на станции не пускали.

Испанский железнодорожный оператор Renfe эвакуировал около 30 000 пассажиров из поездов, застрявших в результате сегодняшнего отключения электроэнергии, сообщило испанское информационное агентство EFE. Источник сообщил агентству, что на момент происшествия в пути находилось 116 поездов.

Отключение также затронуло телефонные линии. Проблемы с сетью наблюдались у жителей Севильи, Памплоны и Барселоны. Во многих регионах Испании невозможно было расплатиться картой.

Премьер-министр Испании Педро Санчес дал пресс-конференцию, на которой представил обновленную информацию о ситуации в стране. Он сказал, что к отключению электроэнергии привели “сильные технические неполадки в европейской энергосистеме”, не уточнив, что конкретно произошло.

Он многозначительно предостерег от предположений о причине отключения. “Мы не исключаем ни одной гипотезы, но мы должны сосредоточиться на самом важном - восстановлении электроснабжения в наших домах”, - сказал он, добавив, что электроснабжение соседних регионов Франции и Марокко были частично восстановлено.













Санчес также попросил жителей свести к минимуму поездки, не распространять непроверенную информацию и “ответственно” пользоваться мобильными телефонами, делая звонки короткими и используя экстренную линию 112 только в случае необходимости.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сегодня днем она разговаривала с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро.

“Мы будем работать вместе, чтобы помочь восстановить систему электроснабжения и успокоить граждан. Потому что энергетическая безопасность имеет решающее значение для ЕС”, - пообещала она.

Ранее она рассказала о своем разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

“Редкое атмосферное явление”

Тем временем португальский оператор электропередачи REN сообщил в понедельник, что отключение электроэнергии в Португалии стало результатом неполадок в испанской электросети. Там уточнили, что отключение было спровоцировано “редким атмосферным явлением” — резкими перепадами температур.

По информации REN, резкие перепады температуры в центральной Испании привели к колебаниям напряжения на высоковольтных линиях электропередачи. Из-за этого возникли проблемы синхронизации между испанскими и португальскими электросетями, что, в свою очередь, вызвало трудности в соединении с другими европейскими странами.

По оценкам компании, для восстановления полной стабильности энергосистемы может потребоваться до недели.