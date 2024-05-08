В Польше задержали "российского солдата", который нелегально перешел границу с Беларусью - SG

Опубликовано: 08.05.2024 11:02 , Обновлено: 08.05.2024

Польские пограничники задержали "российского солдата" после того, как тот нелегально пересек границу страны с Беларусью. Об этом Пограничная служба Польши (Straż Graniczna) сообщила в своем аккаунте X. По информации радиостанции RMF FM, у мужчины были с собой "российские военные документы", в том числе контракт с армией.

Как сообщила RMF FM, задержанному 41 год, он был в штатском и без оружия. По данным медиа, найденный при мужчине контракт с армией предусматривал участие в войне в Украине.

“Все указывает на то, что он пытался нелегально проникнуть в нашу страну через Беларусь, прямо с украинского фронта”, - написала RMF FM.

Радиостанция также рассказала, что задержанного сейчас “тщательно проверяют польские службы”. Straż Graniczna подтвердила информацию о задержании “дезертира из России”, однако подробностей не привела.

По данным RMF FM, мужчина для пересечения белорусско-польской границы использовал “миграционный канал”, который используют иностранцы с Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии.

Российские официальные лица пока не комментировали инцидент.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Польше окружная прокуратура в Седльце начала проверку по факту “злоупотребления полномочиями” и “неисполнения обязанностей” со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью.

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью