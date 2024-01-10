В Польше задержали бывшего главу МВД и его заместителя

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2024 09:23 , Обновлено: 10.01.2024

В Варшаве вечером 9 января задержали бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Полицейские вошли в президентский дворец, допросили их и отвезли в отделение, сообщили СМИ.

По информации Rmf24, политики прибыли в президентский дворец по приглашению Анджея Дуды и должны были принять участие в церемонии назначения новых советников главы государства.

Когда приехала полиция, Каминьский и Вонсик “удивились”, но “не сопротивлялись”.

[info_b]В декабре 2023 года Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика приговорили к двум годам лишения свободы за превышение полномочий.

Их признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, совершенных в 2007-м, еще в 2015 году. Однако тогда политиков помиловали решением президента Анджея Дуды.

[/info_b]

Позже перед президентским дворцом собралась толпа людей. По некоторым оценкам, протестующих могло быть около 300 человек. Люди называли Каминьского и Вонсика “политзаключенными”, а также призывали Дуду «встать на защиту конституции».

Акция протеста прошла и перед отделением полиции, куда отвезли политиков.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MagdaGrajnert/status/1744798847543500901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1744798847543500901%7Ctwgr%5E55682a9136368545eb025821c8bf88e6b2c9fda9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.zerkalo.io%2Fworld%2F58282.html”]

Президента Польши заметили в магазине. Поляки внимательно проанализировали его набор продуктов