В Польше забили тревогу из-за "самого большого кризиса в истории". Кого предложили навсегда освободить от налогов?

Опубликовано: 26.03.2025 10:50 , Обновлено: 26.03.2025

Издание wnp.pl сообщило, что Польша столкнулась с крупнейшим демографическим кризисом в своей истории. Уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня, и прогнозы показывают, что это не конец, и население продолжит стремительно сокращаться.

По прогнозам Центрального статистического управления Польши, к 2060 году население страны сократится до 30,9 млн человек, что означает потерю почти 7 млн человек по сравнению с 2022 годом.

Прогнозы показывают, что уже к 2050 году до 40% поляков будут находиться в постпродуктивном возрасте. При том, что уже сейчас в Польше на 100 человек трудоспособного возраста приходится 35 пенсионеров.

В 2060 году, согласно прогнозам этот показатель увеличится до 64%, что ляжет тяжелым бременем на пенсионную систему и рынок труда.

Для решения проблемы малой рождаемости в Польше предложили освобождение от подоходного налога работающих матерей — по примеру Венгрии.

[inf]С октября 2024 года в Венгрии матери, имеющие троих и более детей, полностью и навсегда освобождены от подоходного налога.

В 2026 году льгота будет распространена на матерей с двумя детьми, а затем постепенно будет распространяться и на другие возрастные группы.

Благодаря такому решению доходы многодетных семей могут увеличиться до 18,9%. ежегодно. [/inf]

Кшиштоф Инглот, эксперт по рынку труда и основатель Personnel Service, считает, что демография является одной из самых больших проблем Польши.

“Если не принять немедленных мер, последствия будут необратимыми — как для рынка труда, так и для пенсионной системы. Нам необходимо мыслить в долгосрочной перспективе и создавать условия, которые не только поощряют рождение детей, но и обеспечивают финансовую стабильность семей, независимо от уровня их доходов”.

А что в Беларуси с рождаемостью?

В нашей стране вопросы рождаемости тоже стоят на повестке. Согласно данным Statista, Беларусь заняла 20 место в мировом рейтинге стран с самым низким уровнем рождаемости в 2024 году.

Коэффициент рождаемости в Беларуси, по данным агентства, составил 1,4 при необходимом 2,1. При показателе меньше 2,1 население страны начинает стареть и уменьшаться.

Впрочем, эта же проблема наблюдается почти во всех европейских странах. В соседней Литве в 2024 году он был на уровне 1,18. А в Польше - 1,16.

Ранее Telegraf.news писал, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко пообещала белорусским семьям 14,9 тыс. рублей за рождение первого ребенка в 2025 году. Также она рассказала о сумме за второго и последующего ребенка.

В Минтруда пообещали белорусам 14,9 тыс. рублей за первого ребенка. Сколько за второго и больше?