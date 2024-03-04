В Польше упал неопознанный объект с надписями на кириллице. Откуда прилетел?

Опубликовано: 04.03.2024 17:33 , Обновлено: 04.03.2024

В понедельник утром, 4 марта, на территории Польши упал неопознанный объект. Его обнаружил пожилой мужчина — владелец фермы неподалёку. Удалось ли властям установить, что это было?

Белый шар диаметром около метра нашли в районе села Варкалки Варминско-Мазурского воеводства. Конструкция объекта представляла собой шар с прикреплённой коробкой, который бы снабжён светодиодом и антенной.

Как утверждают WP.pl, находку обнаружил местный житель: мужчина пошёл в лес и увидел необычный объект в поле за коровником. О случившемся он сообщил властям, и место происшествия сразу окружила полиция.

По информации польских масс-медиа, на неизвестном шаре были две буквы, написанные кириллицей, и строка чисел. “Никакой информации о том, что это военный объект, нет”, — отметила пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Екатерина Новак, и добавила:

“Сейчас проводятся полицейские мероприятия, направленные на выяснение, откуда прилетел этот воздушный шар и кому он принадлежит”.

В свою очередь, представитель польской полиции Рафал Яковски высказал предположение, что это метеозонд. Он добавил, что подобные ситуации уже происходили, и эвакуация местных жителей не требуется. Тем не менее, обстоятельства дела будут выясняться.

Ранее Телеграф писал, что в Польше по заказу местной газеты провели опрос, в котором респондентов спросили, стоит ли минировать границу с Беларусью и Россией. Издание поделилось результатами исследования.

У поляков спросили, хотят ли заминировать границу с Беларусью. Вот что ответили