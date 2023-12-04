В Польше трансляции из парламента бьют рекорды популярности. Кто подарил полякам "Сеймфликс"?

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Опубликовано: 04.12.2023 08:36 , Обновлено: 04.12.2023

В Польше трансляции из Сейма набирают миллионы просмотров. Там даже появился новый термин "Сеймфликс", по аналогии с названием развлекательного сервиса Netflix. Все из-за нового маршала (спикера) Шимона Холовни.

Сам политик стал героем сотен интернет-мемов. А все ещё правящая партия PiS, кажется, пока не знает как себя вести в новой реальности. Бороться с шутками, панчлайнами и сарказмом парня, который практиковался в этом полжизни - самое настоящее политическое самоубийство.

Шимон Холовня — польский журналист, писатель, публицист и телеведущий. В 2020 году был кандидатом на выборах президента Польши, занял тогда 3-е место, получив 13,87 % голосов избирателей. Он также является основателем партии и общественного движения “Польша 2050”, которое вместе с другими оппозиционными силами набрало большинство на выборах в октябре 2023 года. Победившая коалиция назначила его маршалом Сейма Республики Польша.

Заняв кресло главы нижней платы парламента, опытный телевизионный ведущий Холовня почувствовал себя на своем месте. Наблюдать за заседаниями нижней палаты для многих поляков стало удовольствием во многом благодаря метким репликам бывшего ведущего теле-шоу «Есть талант!».

Суть этого шоу - а это польская версия популярной во всем мире франшизы Got Talent - выбрать самого талантливого победителя из множества участников. В апреле 2014 года этот формат был назван Книгой рекордов Гиннесса самым успешным в мире форматом реалити-шоу за всю историю существования.

Понятно, что ведущий такого шоу умеет держать участников в напряжении и веселить аудиторию. Вот и депутаты нового созыва Сейма в Польше вдруг почувствовали себя, как на сцене популярного конкурса на выбывание. Его едкие и часто очень саркастические реплики по отношению к представителям пока ещё правящей партии PiS пришлись по нраву множеству поляков.

Посмотрите на реакцию депутатов Сейма на выступление Холовни. Чем не шоу?

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/SzkKontaktowe/status/1729926601347862612?t=ia0-gMG6trlH4mzP-W1rIA&s=19”]

Впрочем, опытный журналист, а не только политик, Шимон Холовня умеет играть на самых потаённых струнах души поляков. Например, недавно они пришел на работу в Сейм со своей 2-летней дочкой.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/C0XLj9jI-sk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Szymon Hołownia (@szymon.holownia) [/link]

“Польше нужен был такой нормальный маршал”, - сразу же отреагировали подписчики в Инстаграме.

“Это прекрасный пример “гуманизации” высокой государственной должности. Потому что наши представители не полубоги и не принцы. Они обычные люди, такие же, как и мы”, - написал другой.

“Это фото божественно. Вы нормализуете Сейм. Спасибо вам за это, господин маршал”, - поблагодарил марша Сейма ещё один и его почитателей.

А ещё Шимон Холовня запустил серию видеорепортажей в Youtube, где рассказывает о работе законодательного органа. За месяц на канал Сейма Польши на YouTube подписалось 300 тыс. подписчиков. Хотя до этого его смотрели в лучшем случае 70 тыс. человек.

В первом выпуске Шимон Холовня провел экскурсию по Сейму, показав места, которые не видны во время трансляции заседаний. Он ходил по залу пленарных заседаний, представляя, среди прочего: элементы трибуны, места, где сидит маршал и невидимые издалека парламентские скамьи. За неполные сутки его посмотрели более 500 тыс. зрителей.

“Я очень хочу, чтобы вы почувствовали, что это место принадлежит вам. Чтобы оно никогда больше не было закрытой крепостью. Чтобы всегда было так, чтобы вы чувствовали, что находитесь здесь как дома и что, идя по улице Вейской, вы не только вздохнули с облегчением, что там нет преград, но через какое-то время просто начали улыбаться, а не злиться на Сейм”, - заявил Холовня.

Нравится польским зрителям и внешний вид и стиль нового маршала. Имидж-эксперты хвалят нового спикера Сейма в СМИ не только за безупречные речи, но и… костюмы. Сам Шимон Холовня признался, что уже много лет остается верным одному портному.

В соседней с Беларусью стране даже провели опрос общественного мнения, который показал, что подавляющее большинство респондентов высоко оценивают его вклад в работу нижней палаты парламента.

Газета Rzeczpospolita решила проверить, как поляки оценивают то, как Шимон Холовня ведет работу Сейма. 57,6% респондентов оценивают деятельность Шимона Головни позитивно. Только 20,2% оценили отрицательно. А ещё 12,7% не нашли, что ответить.

А вот кто точно не доволен популярностью нового маршала Сейма, так это премьер Польши Матеуш Моравецкий из PiS. Глава правительства удивил поляков в воскресенье новой записью на X (бывший Twitter). Короткое видео включало в себя, в том числе, изображение попкорна.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MorawieckiM/status/1731221736170127451?t=v4pdC-FTnYzzcCMZKttOQQ&s=19”]

“Политика - это не шоу”, - возмутился премьер, которому изрядно досталось в последние дни от саркастичного спикера в зале заседаний Сейма. Недавно, например, Шимон Холовня сказал такое: “Когда я разговариваю с премьер-министром, мне приходит на ум слово “суд”.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/nieszka123/status/1729463740435669368?t=td5wItFchNn_-mI7kQdYrw&s=19”]

Настоящей, впрочем, проверкой популярности Шимона Холовни станут выборы президента в 2025-м году. И хотя вице-президент “Польши 2050” Паулина Хенниг-Клоска утверждает, что спикер Сейма еще не решил, будет ли он баллотироваться на президентских выборах 2025 года, у поляков, кажется, сомнений нет.

Ранее Телеграф писал, что в понедельник днем, 27 ноября, президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства Матеуша Моравецкого. Этот факт вызвал волну комментариев как в самой Польше, так и в других странах.

В Польше привели к присяге «правительство-зомби» — Politico