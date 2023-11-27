В Польше привели к присяге "правительство-зомби" - Politico

Опубликовано: 27.11.2023 22:45 , Обновлено: 27.11.2023

В понедельник днем, 27 ноября, президент Польши Анджей Дуда принял присягу нового правительства Матеуша Моравецкого. Этот факт вызвал волну комментариев как в самой Польше, так и в других странах.

Все дело в том, что у этого кабинета министров нет шансов получить одобрение парламента. Пока ещё правящая партия PiS, хоть и набрала больше других голосов по результатам октябрьских выборов, но не получила большинство в Сейме.

В дневном интервью RMF FM депутат польского Сейма Михал Кобоско заявил, что приведенный к присяге кабинет Моравецкого является «правительством на какое-то время». “Это правительство шутка по отношению к польским женщинам и мужчинам”, - сказал польский депутат от “2050”.

“В Польше появилось правительство-зомби”, так американское издание Politico описало его появление, напомнив, что срок полномочий правительства “вероятно, составит максимум 14 дней”.

Все дело в том, что три оппозиционные партии взяли 248 мандатов из 460, что достаточно для формирования правительства. В то же время, президент Дуда, который является представителем PiS, не дал большинству в парламенте оперативно сформировать свой кабинет и приступить к управлению страной. Оппозиция все равно сможет это сделать, но токо после того, как провалит кабинет не желающей уходить партии PiS.

«Теперь у Моравецкого есть две недели, чтобы представить свою программу парламенту и попытаться завоевать вотум доверия. Если – что почти наверняка – это не удастся, тогда парламент сможет выбрать кандидата на пост премьер-министра, что позволит Туску вернуться на должность, которую он покинул в 2014 году», – сообщило Politico.

В свою очередь, глава правительства-зомби все ещё призывает депутатов поддержать его кабинет. “Я не предлагаю третий срок для PiS, два срока позади. Мы предлагаем, чтобы другие присоединились к нам в декалоге польских дел, и мы присоединимся к другим, чтобы для Коалиция по польским делам действительно была тем, что объединяет и дает надежду полякам», - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP.

В самой Польше многие обратили внимание на реакцию президента во время присяги “временного правительства”. Многие решили, что точно веселился в тот момент, зная, что эти министра не протянут долго.

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Зато второе и третье лица в государстве, то есть глава Сейма Шимон Холовня и спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска, не явились в Президентский дворец на приведение к присяге правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого. Никто из президиума обеих палат тоже не пришел.

Ранее Телеграф сообщил, что действующий премьер Польши и представитель партии «Право и справедливость» (PiS), потерявшей большинство в Сейме, Матеуш Моравецкий призвал депутатов “поддержать его правительство, которое он постарается создать”. Это заявление вызвало большое веселье в зале пленарных заседаний польского парламента.

Депутаты высмеяли премьера Польши Моравецкого