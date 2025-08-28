В Польше священнослужители призвали родителей и детей бойкотировать один из уроков

Опубликовано: 28.08.2025 16:23 , Обновлено: 28.08.2025

В соседней Польше вновь разгорелся скандал из-за нового школьного предмета «Медицинское просвещение». В преддверии нового учебного года католическая церковь и консервативные политики назвали уроки «деморализующими» и призвали родителей и их детей массово отказываться от их посещения. В свою очередь, Министерство образования и врачи утверждают, что предмет необходим.

Конфликт обострился после того, как Конференция епископата Польши опубликовала официальное обращение. В нём священнослужители заявили, что программа предмета «несовместима с католической верой и подвергает детей и молодёжь серьёзным опасностям». Родителей призвали до 25 сентября написать отказ, иначе посещение уроков станет для их детей обязательным.

Аргументы церкви и консерваторов

По мнению епископов, главная проблема предмета — его подход к вопросам семьи и пола. Они утверждают, что программа маргинализирует традиционное понимание брака и семьи, а вместо этого продвигает «гендерную концепцию пола» и темы, связанные с нетрадиционными ориентациями.

Бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек назвал содержание уроков «блудом и продвижением извращений», которые подают информацию детям «в возрасте, совершенно неадекватном их психофизическому развитию».

«Не смейте соглашаться на системную деградацию ваших детей», — заявил в своём послании глава польского епископата архиепископ Тадеуш Войда, передало Interia.pl.

Ответ правительства и врачей

Министерство образования Польши назвало конфликт «чисто идеологическим и политическим». Заместитель министра Катажина Любнауэр пояснила, что темам сексуального здоровья посвящена лишь одна десятая часть программы. Остальное — это вопросы психического здоровья, правильного питания, борьбы с зависимостями, кибербезопасности и умения защититься от насилия.

«Молодой человек должен знать, как не подвергаться сексуализации, как говорить «нет», как вести себя в ситуации, связанной со «злым прикосновением», — заявила она.

В поддержку предмета выступила и государственная комиссия по противодействию сексуальному насилию, назвав его «ключевым фактором защиты детей».

Резко на заявления церкви отреагировал известный в Польше гинеколог и отец троих детей Мацей Енджейко, известный как «Папа-гинеколог», сообщил портал Onet.pl. Он назвал позицию епископов манипуляцией, отметив, что сводить всю программу предмета до «якобы эротизации» — значит сознательно вводить родителей в заблуждение.

«Ребёнок без знаний не становится невинным. Ребёнок без знаний становится беззащитным — перед насилием, манипуляциями и болезнями, — написал он в открытом письме. — Настоящая деградация — это не обучение здоровью. Настоящая деградация — это молчание и паралич детей от страха».

«Медицинское просвещение» — это новый необязательный предмет в Польше для учеников с 4-го по 11-й классы. Он заменил существовавший ранее курс «Воспитание к семейной жизни», который также вызывал много споров, но в большей степени соответствовал консервативным и религиозным ценностям, делая упор именно на семью.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что появление нового предмета в школе даже выводило поляков на улицы городов.

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