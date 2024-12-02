Опубликовано: 02.12.2024 18:32 , Обновлено: 17.09.2025

Накануне в Варшаве вспыхнули протесты против введения в школах нового предмета, с инициативой которого ранее выступили в Министерстве национального образования. Речь идёт о "медицинском просвещении", которое будет затрагивать половое воспитание польских школьников.

По мнению демонстрантов, которые в воскресенье днём собрались в центре Варшавы, новый предмет способен не только нанести вред, но и развратить их детей. Протестующие заявили, что такое решение будет не просвещать, а лишь пропагандировать “антисемейные ценности”. К слову, на площадь вышли представители более 70 общественных организаций, а акция проходила под лозунгом “Да для образования! Нет для разврата!”

Между тем поддержать протестующих пришёл кандидат в президенты Кароль Навроцкий, которого сопровождал бывший министр образования Польши, передала местная газета Do rzeczy. Он заявил, что медицинское просвещение — это хорошо, но лишать родителей возможности влиять на столь важную, но пикантную тему, — плохо. Правда, почему половому воспитанию нельзя обучать в тандеме (как учителям, так и родителям), Навроцкий не объяснил.

“Я возмущён тем, что эти изменения вносятся без каких-либо общественных обсуждений. Мы, например, не согласны с этим типом практики в польских школах. Кроме того, здесь нарушена статья Конституции, которая предусматривает некое превосходство родителей в плане сексуального просвещения”, — заявил Кароль Навроцкий.

Ранее Telegraf.news писал, что экономика Польша в настоящее время переживает свой “золотой век”, а последние 35 лет стали лучшими годами за всю историю страны. Так следует из свежего отчёта доктора экономических наук Марцина Пионтковского, старшего экономиста Всемирного банка в Варшаве, занимавшего ранее должность советника вице-премьера и министра финансов Польши.

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