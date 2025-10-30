В Польше стартует эксперимент с 4-дневной рабочей неделей. Почему работодатели "за"?

Опубликовано: 30.10.2025 12:54 , Обновлено: 30.10.2025

С 1 января 2026 года в Польше стартует масштабный пилотный проект по внедрению сокращенного рабочего времени. Инициатива Министерства семьи, труда и социальной политики (аналог Минтруда в Беларуси) планирует вовлечь в эксперимент 90 предприятий и государственных учреждений, а также более 5000 сотрудников, которые перейдут на новый график с сохранением заработной платы.

Накануне начала программы в Польше провели опрос глав компаний, как они относятся к инициативе властей. Оказалось, что среди них преобладает позитивное отношение.

Согласно исследованию Grant Thornton, проведенному в сентябре 2025 года, подавляющее большинство опрошенных предпринимателей — 79% — считают саму идею сокращения рабочего времени хорошей. Более того, каждый третий (30%) респондент серьезно рассматривает возможность ее внедрения в своей организации.

Не четырехдневка, а сокращённый рабочий день?

Однако единого мнения о том, как именно должно выглядеть сокращение, нет. Исследование выявило два предпочтения бизнеса:

· 43% компаний видят оптимальным решением четырехдневную рабочую неделю (при этом выходной не обязательно должен приходиться на пятницу). · 34% предпринимателей считают более выгодной модель сокращенного рабочего дня до 6-7 часов при сохранении пятидневки.

Также исследователи выяснили, что работодателм видят и риски, связанные с реструктуризацией. Их основные опасения распределились следующим образом:

Организационные сложности (22,9%): необходимость перепланирования графиков, реструктуризации процессов и установления приоритетов задач. Рост расходов на персонал (17,1%): высокая вероятность необходимости найма дополнительных сотрудников для покрытия нагрузки. Возникновение неравенства между отраслями (11,4%) и недовольство клиентов или деловых партнеров (11,4%). Трудоемкость и стоимость процесса найма нового персонала (7,1%).

Несмотря на опасения, многие компании видят и значительные преимущества, например, многие надеются на повышение эффективности труда сотрудников.

Что ожидают директора от сокращённой рабочей недели:

Повышение эффективности работы сотрудников (20%).

Рост их вовлеченности (18%).

Снижение уровня стресса, выгорания, текучести кадров и количества прогулов (около 20% в совокупности).

Такие ожидания подкреплены успешными кейсами в других странах мира и отдельных компаниях. К примеру, Microsoft Japan сообщил о росте производительности на 40% после внедрения четырехдневной недели, а польский Herbapol в Познани отчитался о снижении текучки кадров и улучшение финансовых показателей.

Впрочем, большинство респондентов (64,3%) скептически относятся к повсеместному внедрению сокращённой рабочей недели. Наименее подходящими для сокращения рабочего времени директора назвали такие сферы деятельности:

Здравоохранение (26,3%) — хроническая нехватка кадров.

Транспорт и логистика (19,3%) — необходимость обеспечения непрерывности цепочек поставок.

Обрабатывающая промышленность (17,5%) — зависимость от непрерывных производственных циклов.

Что за эксперимент?

Сокращение работы до 4 дней в неделю начнется на 90 предприятиях с 1 января 2026 года. Это эксперимент, призванный проверить на практике, так ли уж нужна 5-дневка и смогут ли компании и сотрудники не менее эффективно работать всего 4 дня.

При этом программа польского Минтруда предусматривает значительную поддержку: компании получат финансирование в размере в среднем 0,5 млн злотых на человека, что по курсу составляет 405 450 белорусских рублей на одного сотрудника.

При этом сокращение рабочего времени будет поэтапным: на 10% в первом полугодии 2026 года и на 20% — во втором. Также работодатели обязаны будет сохранить не менее 90% от первоначального уровня занятости и не допустить ухудшения условий труда.

Польша не первая

Ранее подобный эксперимент провели в Великобритании. Оказалось, что спустя год после завершения крупнейшего в мире испытания четырехдневной рабочей недели подавляющее большинство компаний, принявших в нем участие, по-прежнему разрешало своим сотрудникам работать сокращенную рабочую неделю, и более половины из них сделали это изменение постоянным.

В ходе эксперимента в течение шести месяцев, с июня по декабрь 2022 года, работники 61 организации в Соединенном Королевстве отработали 80% своего обычного рабочего времени — за ту же плату — в обмен на обещание выполнять 100% своей обычной работы.

В конце тестового периода сотрудники утверждали, что у них улучшилось физическое и психическое здоровье, а также баланс между работой и личной жизнью и общая удовлетворенность жизнью, а также уменьшилась усталость от работы - и эти улучшения сохранялись в течение года.

А что в Беларуси?

Ранее министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, ждет ли белорусов сокращение рабочей недели до четырех дней, какое влияние на жизнь общества может оказать такая мера и сколько часов сверхурочной работы в год предусмотрено нормами.

По словам Павлюченко, “40-часовая рабочая неделя – в принципе, это достаточно проверенный механизм». “Мы этот вопрос обсуждали и рассматривали. Все-таки нужно на него не так однозначно смотреть: много или мало”, - сказала глава ведомства в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

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Глава Минтруда ответила, могут ли белорусам сократить рабочую неделю до 4 дней