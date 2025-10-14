В Польше спрогнозировали рост цен из-за соглашения с Украиной - "Хрестоматийный пример"

Опубликовано: 14.10.2025 11:44 , Обновлено: 14.10.2025

Совет Европейского союза согласился пойти на снижение и даже отмену таможенных пошлин на некоторые продовольственные товары, поставляемые из Украины. В Польше это решение расценили как "удар по европейским аграриям" и даже усмотрели признаки недобросовестной конкуренции.

Речь идёт о пересмотре таможенных пошлин на молочные продукты, свежие фрукты и овощи, а также мясо и мясные изделия. Для украинских аграриев пообещали увеличить импортные квоты на эти виды продукции. В отсутствие в Украине строгого регулирования, которое обязаны соблюдать фермеры в государствах-членах ЕС, это делает производство там дешевле и, следовательно, более конкурентоспособным.

В самой Европейской комиссии своё решение объясняют стремлением укрепить “экономическую стабильность” воюющей страны и способствовать её дальнейшей интеграции с Европейский союз. При этом, по мнению министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, который 13 октября представлял решение в Совете ЕС, отмена таможенных пошлин выгодна как ЕС, так и Украине.

Однако в Польше с такой позицией категорически не согласились. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак назвал очередное понижение таможенных пошлин для украинских аграриев “ударом” по их польским коллегам. Босак посетовал на то, что в то время как украинские агрохолдинги получают торговые послабления, польские аграрии, наоборот, “зажаты евробюрократией, налогами и ограничениями” и “просто не имеют возможности конкурировать с украинскими олигархами, на которых не распространяются требования ЕС”.

“Это хрестоматийный пример недобросовестной конкуренции, в которой польская сторона изначально запрограммирована на проигрыш”, — процитировало Босака польское издание Dorzeczy.pl.

Вице-спикер также раскритиковал решение о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки). Все это вкупе, по мнению политика, приведёт к банкротству многих польских ферм и увеличению потока “продуктов, напичканных химикатами” в европейские (в том числе польские) магазины.

“Это быстро приведёт к росту цен на продукты питания, ведь когда внутреннее производство будет ликвидировано, иностранные поставщики быстро начнут поднимать цены. У польских потребителей всё равно не будет выбора”, — сделал неутешительный прогноз Босак.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше этой осенью фермеры столкнулись с серьёзным ценовым кризисом, из-за чего им пришлось прибегать к необычным формам протестов. В частности, они призывали покупателей самим собирать урожай с их полей. В одной из деревень в Подкарпатской воеводстве кто-то вывалил 150 тонн «первоклассного» картофеля на поле.

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