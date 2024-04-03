Евростат назвал средние почасовые зарплаты в странах ЕС. Что в Польше и Литве?

Опубликовано: 03.04.2024 14:56 , Обновлено: 28.01.2025

Статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат опубликовала данные по средним почасовым зарплатам в странах объединения за 2023 год. Они отличаются в разы.

Так, самую высокую почасовую оплату труда зафиксировали в Люксембурге ( 53,9 евро ). Далее идет Дания ( 48,1 евро ) и Бельгия ( 47,1 ). Самый низкий показатель - у Болгарии ( 9,3 евро ), затем в рейтинге расположилась Румыния ( 11 евро ) и Венгрия ( 12,8 евро ).

Скриншот: ec.europa.eu

Средняя зарплата поляка за час работы в 2023 году составляла 14,5 евро , литовца - 14,7 евро , латвийца - 13,5 .

В целом же по ЕС средний показатель - 31,8 евро .

Польский портал o2.pl привел ответ американского инвестиционного банка Goldman Sachs на вопрос о том, когда Польша догонит немцев по уровню почасовой зарплаты (в прошлом году в Германии - 41,3 евро ). По данным аналитиков, это произойдет не раньше 2075 года.

Ранее Telegraf.news публиковал данные Белстата по зарплатам белорусов в феврале 2024 года. Так, номинальная начисленная средняя заработная плата по стране тогда составила 2025,7 рубля (или 579,5 евро по курсу Нацбанка на 3 апреля).

Средняя зарплата в Минске за февраль превысила $850. А что в регионах?