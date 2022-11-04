В Польше решили написать новую конституцию России для жизни без Путина. Это как?

Опубликовано: 04.11.2022 14:48 , Обновлено: 04.11.2022

Около 65 бывших российских законодателей соберутся на съезд в пятницу под Варшавой, чтобы создать то, что, по словам организаторов, станет первым законным парламентом, альтернативным Федеральному собранию России.

Первый “съезд народных депутатов России” начнется в пятницу в Яблонне, пригороде польской столицы Варшавы. Организаторы надеются, что к воскресенью новый орган согласует проект конституции, который поможет России в будущем переходе к демократии, и изберет исполнительный комитет для лоббирования международной поддержки и признания.

Илья Пономарев — член российского парламента с 2007 по 2016 год и единственный депутат, проголосовавший против аннексии Крыма в 2014 году, — является одним из организаторов конгресса. Сейчас он находится в Украине, и он [link href=“https://www.newsweek.com/russian-revolutionaries-prepare-post-putin-future-1756688” rel=“noopener” target=“_blank”] сказал [/link] Newsweek, что новый орган надеется создать дорожную карту для России, которой она будет следовать после свержения Путина.

“Мы пригласили всех”, - рассказал он. - Мы даже примем специальную резолюцию, призывающую все различные политические группы объединить усилия и направить своих представителей… Это собрание депутатов, и депутаты решают, куда идти

По словам Ильи Пономарева, “дело не в личностях”.

“Да, я был одним из авторов идеи, но я не хочу, чтобы это было мое частное шоу… Я очень постараюсь повлиять и изложить свою позицию. Но, в конце концов, это будет решение большинства”, - пообещал российский политик в изгнании.

Ещё один организатор Марк Фейгин - бывший российский депутат и адвокат по правам человека, который представлял интересы известных правозащитников, включая панк-группу Pussy Riot, - сказал Newsweek, что он, Пономарев и бывший российский депутат Геннадий Гудков, скорее всего, войдут в исполнительный комитет конгресса.

Международная работа конгресса начнется всерьез после пленарного заседания в эти выходные. Но убедить иностранные правительства отказаться от официального признания Федерального собрания России - амбициозная цель, даже с учетом войны Кремля с Украиной.

Москва, скорее всего, сочтет такой шаг серьезной эскалацией конфликта, в то время как западные лидеры уже опасаются перерастания в более широкую конфронтацию с Россией.

Ранее Телеграф сообщил, что в Польше, недалеко от Варшавы, 4-7 ноября должна пройти встреча бывших российских депутатов, оппозиционеров и общественных деятелей, желающих прийти к власти после в РФ Владимира Путина. Об этом 20 октября сообщило издание Rzeczpospolita.

В Польше решили устроить конгресс россиян, желающих прийти к власти после Путина