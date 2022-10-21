В Польше решили устроить конгресс россиян, желающих прийти к власти после Путина

Опубликовано: 21.10.2022 13:01 , Обновлено: 21.10.2022

В Польше, недалеко от Варшавы, 4-7 ноября должна пройти встреча бывших российских депутатов, оппозиционеров и общественных деятелей, желающих прийти к власти после в РФ Владимира Путина. Об этом 20 октября сообщило издание Rzeczpospolita.

Там отметили, что участие в мероприятии подтвердили уже более 50 человек.

Среди них — бывшие члены Совета федерации РФ, экс-депутаты Госдумы, бывшие чиновники местных органов власти, а также оппозиционеры и общественные деятели, которые осуждают действия Владимира Путина и выступают против войны в Украине.

По информации издания, на конгресс должны приехать бывшие депутаты Госдумы РФ. Например, Илья Пономарев, Марк Фейгин, Геннадий Гудков и Аркадий Янковский. Должны быть и другие, но не все из них захотят раскрывать свое участие до начала конгресса.

В пресс-релизе мероприятия указано, что участники примут «декларацию конституционных принципов свободной России», которая должна стать основой новой конституции в будущем.

Они также планируют разработать план и принципы «национального сопротивления» внутри страны и за рубежом.

«Очевидно, что после победы Украины в России начнутся необратимые процессы. Мы начинаем процесс создания альтернативных властей, которые смогут взять бразды правления в свои руки после падения Путина. В Варшаве мы сделаем первый шаг в этом направлении», — заявил Rzeczpospolita российский оппозиционер и один из организаторов конгресса Алексей Барановский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что пади безопасности Европы и мира необходимо остановить российский империализм, что в первую очередь означает восстановление международно-признанных границ Украины.

Он отметил, что поляки с первых дней войны поддерживают украинцев, так как знают, «что означает российская оккупация».

Новость Телеграф