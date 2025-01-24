В Польше раскрыли тайный отчёт о грядущей «нищете» пенсионеров. Что случилось?

Опубликовано: 24.01.2025 13:13 , Обновлено: 24.01.2025

Согласно данным тайного отчёта ZUS (Управление социального страхования Польши), миллионы поляков, особенно самозанятые, могут столкнуться с «нищетой» в пенсионном возрасте, так как большинство из них платят минимальные взносы. Государство будет вынуждено доплачивать им до минимальных пенсий. Почему так произошло?

Как стало известно Wirtualna Polska, ZUS заказал исследование в октябре 2023 года. Его завершили в июне 2024 года, но до сих пор оно оставалось неопубликованным. В отчёте, подготовленном Польской Сетью Экономики, говорится о том, что «большинство самозанятых в Польше платят минимальные взносы». Это, как отметили авторы документа, «приводит к угрозе нищеты для миллионов поляков, особенно женщин».

«Государство будет вынуждено доплачивать до минимальных пенсионных выплат многим из них», — подчеркнули исследователи. Также в отчёте отмечено, что «нынешняя пенсионная система способствует патологиям рынка труда, таким как фиктивная самозанятость», сообщил портал.

По словам Яна Олещук-Зигмунтовского, сопредседателя Польской Сети Экономики, система пенсионного обеспечения в Польше является «бомбой замедленного действия» для самозанятых, значительная часть которых после выхода на пенсию «окажется в нищете».

Отметим, что сейчас минимальная пенсия в Польше после уплаты налогов составляет 1623,28 злотого, что эквивалентно примерно 406 долларам США. Её размер должны пересмотреть в конце февраля.

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